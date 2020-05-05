БЖД предупреждает о перебоях в работе электронных сервисов сегодня вечером

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает о перебоях в работе электронных сервисов сегодня вечером, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 23.00 до 23.30 в связи с плановыми техническими работами могут быть задержки и перебои в работе информационных ресурсов rw.by, pass.rw.by, мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и информационно-справочных терминалов.

Сведения о расписании движения поездов и стоимости билетов можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-