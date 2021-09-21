БЖД предупреждает о перебоях в работе сервисов по продаже билетов ночью 23 и 24 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает о перебоях в работе сервисов по продаже билетов ночью 23 и 24 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с плановыми техническими работами СООО "Белорусские облачные технологии" 23 сентября с 00.00 до 06.00 и 24 сентября с 00.00 до 05.00 возможны кратковременные перерывы в работе сервисов по продаже проездных билетов на сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by), а также в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", - рассказали в пресс-центре.

В указанный период приобрести билеты можно в железнодорожных кассах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за неудобства.-0-