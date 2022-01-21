БЖД предупреждает об изменениях в расписании поездов Минск-Полоцк и ограничении продажи билетов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает об изменениях в расписании поездов Минск - Полоцк и ограничении продажи билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с предстоящей заменой подвижного состава поездов №869/870 Минск - Полоцк, сформированных из вагонов локомотивной тяги на моторвагонный подвижной состав, и корректировкой их расписания движения, временно ограничена продажа билетов на эти поезда отправлением из Минска с 26 января, из Полоцка - с 27 января", - рассказали в БЖД.

Так, из Минска и Полоцка поезда будут отправляться согласно действующему расписанию в 17.23 и 6.13 соответственно, а прибывать на станцию Полоцк - в 20.45 вместо 21.15 и на станцию Минск-Пассажирский - в 9.43 вместо 10.15.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать поездки в этом направлении с учетом указанных изменений.-0-