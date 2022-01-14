БЖД предупреждает об отклонении поездов от графика из-за непогоды

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает об отклонении поездов от графика из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (усилением ветра с порывами до 25-27 м/с) на отдельных участках пассажирские поезда следуют с отклонением от графика от 20 минут до более чем часа", - рассказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и учитывать обстоятельства при планировании поездок.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону контакт-центра БЖД 105.-0-