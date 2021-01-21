БЖД призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения на переездах

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения на переездах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"На протяжении последней недели в Брестской, Витебской и Гродненской областях произошло 4 дорожно-транспортных происшествия при пересечении водителями железнодорожных путей. Виновниками ДТП на переездах стали водители как легковых, так и грузовых автомобилей. Во всех случаях причиной происшествий было грубое нарушение правил дорожного движения", - рассказали в пресс-центре.

Машины повредили оборудование переездов - светофоры и опоры наружного освещения, что создало угрозу безопасности движения поездов и привело к нарушению графика движения. Водители, пешеходы и работники Белорусской железной дороги не пострадали, однако БЖД был причинен материальный ущерб.

Белорусская железная дорога напоминает, что железнодорожный переезд является местом повышенной опасности. "Происшествия и сбои в работе переездов не только создают реальную угрозу безопасности движения, но и приводят к нарушениям графика движения поездов, а также автомобильных транспортных связей в регионах", - отметили в пресс-центре.-0-