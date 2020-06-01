БЖД продала с начала года более 682 тыс. электронных билетов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры Белорусской железной дороги с использованием новых сервисов оформили более 682 тыс. электронных билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам" за 5 месяцев оформлено около 351 тыс. билетов, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" приобретено почти 179 тыс. билетов на поезда с нумерованными местами.

С внедрением БЖД новых сервисов у пассажиров появилась возможность покупать электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий (с ненумерованными местами). Так, за 5 месяцев нынешнего года через сайт БЖД и мобильное приложение на эти поезда продано более 152 тыс. электронных билетов.

С учетом расширения возможности использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу.

Для входа в раздел "Услуги пассажирам" и мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" пользователям, ранее зарегистрированным на сайте poezd.rw.by, необходимо использовать регистрационные данные своей учетной записи.-0-