БЖД продлила акцию "Дети и безопасность" до 10 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продлила акцию "Дети и безопасность" до 10 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Решение о продлении акции принято для усиления мер по профилактике несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, а также их предотвращения. Эта акция традиционно проводится на Белорусской железной дороге в преддверии школьных каникул и начала учебного года. В 2021 году накануне начала учебного года она стартовала 23 августа.

"В период проведения акции усиливается контроль над соблюдением мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды, во время которых уделяют особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Также на вокзалах и в поездах граждан дополнительно информируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проводят разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования, расположенных в непосредственной близости от железной дороги", - рассказали в пресс-центре.

Вместе с тем с начала года на Белорусской железной дороге произошло 70 случаев непроизводственного травматизма, что на 5 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 70 человек: погибли 42, травмированы 28. Три человека из числа пострадавших несовершеннолетние, из них один ребенок травмирован смертельно. Порядка 46% пострадавших граждан находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в БЖД, основная причина несчастных случаев - игнорирование людьми элементарных мер безопасности. В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и другие.

"Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и соблюдать необходимые меры безопасности", - подчеркнули в пресс-центре БЖД.-0-