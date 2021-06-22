БЖД проведет 24 июня единый день пассажира в онлайн-формате

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки и для сохранения здоровья пассажиров Белорусская железная дорога проведет 24 июня единый день пассажира в дистанционном формате, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Граждане 23 и 24 июня смогут задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, через электронную почту brail@rw.by, а также через чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook. При этом необходимо указать, что вопрос задан в рамках единого дня пассажира. Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы на официальном сайте БЖД.

Непосредственно 24 июня с 11.00 до 14.00 на вопросы пассажиров будут отвечать руководители пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. В течение трех часов свои вопросы им можно будет задать по телефону 151 (звонок доступен с номеров станционарной телефонной сети, а также всех мобильных операторов).

Единый день пассажира проводится на БЖД регулярно, начиная с 2015 года. Четыре раза в год представители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны для изучения мнения потребителей транспортных услуг, получения обратной связи.

"Как показывает практика, проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг", - отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения.-0-