БЖД проведет 28 марта Единый день пассажира

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день пассажира пройдет 28 марта на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше с 14.00 до 17.00, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В рамках мероприятия пассажиры смогут лично задать свои вопросы специалистам белорусской магистрали или оставить их в письменном виде.

Общение с гражданами в рамках "Единого дня пассажира" Белорусская железная дорога проводит с 2015 года. Это позволяет изучить мнения потребителей транспортных услуг, обеспечить обратную связь с пассажирами, а также способствует выработке эффективных мер по повышению качества обслуживания.

Эффективному взаимодействию с клиентами также способствует работа контакт-центра Белорусской железной дороги. Единый канал предоставления справочной информации по правилам перевозок и оказываемым услугам работает круглосуточно по тел. 105. Кроме того, с 15 марта на БЖД по телефону 151 открыта служба поддержки пассажиров.-0-