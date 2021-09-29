БЖД проведет 30 сентября единый день пассажира в онлайн-формате

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом эпидобстановки Белорусская железная дорога проведет 30 сентября единый день пассажира дистанционно, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

29 и 30 сентября можно задать вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, через электронную почту brail@rw.by, а также через чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook. При этом надо указать, что вопрос задан к единому дню пассажира. Ответы будут опубликованы на официальном сайте БЖД.

30 сентября, с 11.00 до 14.00, пассажирам будут отвечать руководители пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. В течение трех часов им можно будет задать вопросы, внести предложения об организации пассажирских перевозок на железной дороге по телефону 151 (звонок доступен с номеров стационарной телефонной сети, а также всех мобильных операторов).

Единый день пассажира проводится регулярно, начиная с 2015 года. Четыре раза в год представители пассажирской службы управления БЖД, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны, чтобы изучить их мнение о транспортных услугах, получить обратную связь.

"Такие мероприятия направлены на совершенствование перевозок и повышение качества услуг", - отметили в пресс-центре.-0-