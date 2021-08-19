БЖД проведет акцию "Дети и безопасность"

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии учебного года, с 23 августа по 5 сентября, Белорусская железная дорога проведет акцию "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.Ее цель - привлечь внимание родителей и подростков к проблеме несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта и предотвратить их.В период проведения акции будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности на объектах ж/д транспорта. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи ж/д путей, на вокзалах, станциях и в поездах.Также на вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования, расположенных в непосредственной близости от железной дороги.Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта проводится регулярно и находится на особом контроле.Для обеспечения общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта на 109 предприятиях БЖД созданы добровольные дружины. За шесть месяцев 2021 года их работниками во взаимодействии с правоохранительными органами и военизированной охраной проведено более 2,5 тыс. рейдов, отработано более 350 объектов железнодорожной инфраструктуры. Также организовано более 3 тыс. выступлений по вопросам соблюдения правил безопасности на ж/д транспорте. Охват населения составил порядка 158 тыс. граждан, более 106 тыс. из которых - несовершеннолетние. Распространено более 23 тыс. профилактических памяток.В рамках технических мероприятий по обеспечению безопасности граждан в первом полугодии нынешнего года БЖД построено пять пешеходных переходов, произведен капитальный ремонт четырех пассажирских платформ и 15 пешеходных переходов, капитальный ремонт 18 и асфальтирование либо ямочный ремонт проезжей части на 162 железнодорожных переездах, улучшено освещение на 45 пассажирских платформах и 33 железнодорожных переездах, установлено более 1 тыс. плакатов по мерам безопасности на объектах ж/д транспорта."Несмотря на все принимаемые меры, с начала года на Белорусской железной дороге произошло 63 случая непроизводственного травматизма, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Пострадали 63 человека (три из них - несовершеннолетние, из которых один погиб): погибли 36 граждан и 27 травмированы. Порядка 60% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в БЖД.Как рассказали в пресс-центре, основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование гражданами элементарных мер безопасности. В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов и т.д.Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и соблюдать необходимые меры безопасности.-0-