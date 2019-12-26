БЖД проведет единый день пассажира

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет сегодня единый день пассажира, сообщает БЕЛТА.

Общение с пассажирами состоится с 14.00 до 17.00 на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше. В мероприятии примут участие специалисты пассажирской службы управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги, а также начальники вокзалов. Задать им свои вопросы можно будет как устно, так и письменно.

Как рассказали в БЖД, в основном в такие дни от граждан поступают предложения, связанные с расписанием движения пассажирских поездов и совершенствованием работы пассажирского комплекса. "Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг", - отметили в пресс-центре.

Единый день пассажира проводится на Белорусской железной дороге регулярно с 2015 года.-0-