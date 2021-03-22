БЖД проведет "Единый день пассажира" в онлайн-формате

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет "Единый день пассажира" в онлайн-формате в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Накануне мероприятия, с 23 по 25 марта, граждане смогут задать свои вопросы специалистам БЖД через контакт-центр по телефону 151, а также через электронную почту brail@rw.by, мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp и социальную сеть Facebook. При этом необходимо указать, что вопрос задан в рамках "Единого дня пассажира". Ответы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги.

25 марта в течение трех часов на вопросы пассажиров ответят руководители пассажирской службы управления БЖД. Задать свои вопросы можно будет с 11.00 до 14.00 по телефону контакт-центра 151.

"Единый день пассажира" проводится на Белорусской железной дороге регулярно, начиная с 2015 года. Четыре раза в год представители пассажирской службы управления БЖД, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи. "Как показывает практика, проведение таких мероприятий способствует совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг", - отметили в пресс-центре.-0-