БЖД провела пробный пуск электровоза по участку Светлогорск-на-Березине - Калинковичи

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробный пропуск электроподвижного состава по участку Светлогорск-на-Березине - Калинковичи стал очередным этапом реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Электровоз БКГ2 проследовал по участку для комплексного опробования новой инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Локомотив двигался с установленной скоростью, в соответствии с регламентом выполнял торможение и набирал скорость. Специалисты БЖД подтвердили, что вся система готова к регулярному движению поездов на электротяге. В настоящее время на участке Светлогорск - Калинковичи продолжаются пуско-наладочные работы.

"Это очередной важный этап реализации проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров, общая протяженность которого 141 км. Его реализацию начали в 2018 году. Этот проект направлен на расширение полигона электрификации Белорусской железной дороги и повышение эффективности перевозок пассажиров и грузов", - отметили в пресс-центре.

В 2016 году началось регулярное движение поездов на электровозной тяге между Минском и Гомелем. С 2015-го по 2017-й был электрифицирован участок Молодечно - Гудогай - госграница. В июне 2020 года началось регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск.-0-