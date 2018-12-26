БЖД проводит акцию "Дети и безопасность"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий "Дети и безопасность" проводится на Белорусской железной дороге с 24 декабря по 7 января, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"На всех отделениях Белорусской железной дороги особое внимание уделяется предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проводят рейды, во время которых уделяют особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах", - сообщили в пресс-центре. На вокзалах и в поездах организовано дополнительное информирование граждан о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

По информации БЖД, с начала года на Белорусской железной дороге произошло 112 случаев непроизводственного травматизма, что на 8 случаев меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Пострадали 114 граждан, из них 6 несовершеннолетних. Порядка 40% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

"По-прежнему основной причиной несчастных случаев остается игнорирование людьми элементарных мер безопасности, - отмечают в БЖД. - В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону, нахождение в наушниках при переходе железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов".

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и напоминает об административной ответственности за переход железнодорожных путей или нахождение в неустановленном месте.-0-