БЖД проводит акцию "Дети и безопасность"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога организует комплекс профилактических мероприятий "Дети и безопасность" в преддверии и во время школьных каникул с 18 марта по 1 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
На всех отделениях Белорусской железной дороги проведут работу по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Работники белорусской магистрали совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых на вокзалах, станциях и в поездах, вблизи железнодорожных путей.
Также на вокзалах и в поездах организуют дополнительное информирование граждан о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, а в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования проведут разъяснительно-профилактические беседы.
"Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта проводится на Белорусской железной дороге регулярно, - отметили в пресс-центре БЖД. - Несмотря на все принимаемые меры, с начала года на БЖД произошло 22 случая непроизводственного травматизма, что на четыре случая больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пострадало 22 человека. Порядка 30% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения".
Основные причины несчастных случаев - нарушение правил безопасности, в частности, пребывание в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, в наушниках при переходе железнодорожных путей, разговоры по мобильному телефону, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и т.д.
БЖД призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и напоминает об административной ответственности за переход железнодорожных путей или нахождении на них в неустановленном месте.-0-
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