БЖД проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев на ж/д переездах

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во всех отделениях БЖД пройдут мероприятия, направленные на упреждение несчастных случаев на ж/д переездах и приуроченные к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В каждом районе организовано совместное дежурство на переездах работников дистанций пути и сотрудников ГАИ. Они напомнят водителям о правилах проезда через ж/д переезды, а чтобы укрепить дорожную дисциплину, дополнительно вручат памятки, посвященные безопасности движения.

В этом году акция проходят под девизом: "Отвлечение убивает! Соблюдай меры безопасности на железнодорожном переезде". В мероприятиях участвует более 50 стран.

"Почти все происшествия на железнодорожных переездах связаны с несоблюдением водителями, а также пешеходами и велосипедистами правил дорожного движения. Беспечность, невнимательность, самоуверенность или непонимание существующих рисков, стремление проскочить перед приближающимся поездом приводят к печальным последствиям", - отметили в пресс-центре.

БЖД напоминает, что железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. За пять месяцев 2021 года на переездах зафиксировано 5 случаев дорожно-транспортных происшествий, травмированы 4 человека.

Акция "Международный день безопасности на железнодорожных переездах" проходит с 2009 года по инициативе Международного союза железных дорог при поддержке мирового железнодорожного сообщества. Уже в шестой раз активное участие в ней принимает и БЖД. Ежегодно магистраль проводит системную работу по привлечению внимания водителей и пешеходов, в том числе детей и молодежи, к соблюдению правил безопасного поведения на переездах.-0-