БЖД пустит на новогодние и рождественские праздники 138 дополнительных поездов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В пресс-центре отметили, что Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. Так, с 22 декабря по 12 января назначаются дополнительные поезда и увеличивается периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении.

В частности, в международном сообщении назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Москва - Минск, Минск - Санкт-Петербург - Минск, Москва - Брест - Москва, Санкт-Петербург - Брянск, Гомель - Сновск - Гомель, Минск - Вильнюс - Минск.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будут дополнительно курсировать 120 поездов. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск, Витебск - Могилев, Витебск - Брест, Могилев - Гомель, Мозырь (ст. Козенки) - Минск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-