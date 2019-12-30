БЖД расширит перечень поездов, электронный билет на которые можно купить за 15 минут до отправления

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году электронный билет за 15 минут до отправления можно будет купить на все поезда региональных и межрегиональных линий. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Денис Тонконог, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как сообщалось, для отдельных поездов мы убрали ограничения по возможности оформления электронных проездных документов за час до отправления. В начале следующего года (я думаю, в первом квартале) мы уберем ограничения по всем поездам межрегиональных и региональных линий, которые курсируют внутри республики", - сказал Денис Тонконог.

Ранее для всех поездов действовало ограничение - электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции. Теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd.rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира. Список поездов размещен на сайте БЖД в разделе "Информация для пассажиров".-0-