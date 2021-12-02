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02 декабря 2021, 13:38

БЖД с 12 декабря введет новый график движения поездов

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 12 декабря введет новый график движения поездов на 2021-2022 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

"График сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта. С учетом этого, а также в результате проведенной совместной работы с облисполкомами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автоперевозок в нем предусмотрено курсирование 272 пар поездов регионального экономкласса", - рассказали в пресс-центре.

Особое внимание при формировании нового графика было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет плановой реализации инфраструктурных проектов и поступления нового подвижного состава.

Так, в межрегиональном сообщении бизнес-класса с учетом задействования вновь поступивших пятивагонных электропоездов ЭПМ с более высокими потребительскими качествами предусмотрено их курсирование на таких востребованных направлениях, как Минск - Гомель и Минск - Брест. "Этот подвижной состав будет обслуживать поезда №701/702 Минск - Брест, №715, 716, 739, 747, 748 Минск - Гомель. При этом высвобождаемый подвижной состав ЭПР будет задействован в обслуживании маршрутов поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса", - отметили в БЖД.

Одно из новшеств графика движения на 2021/2022 годы - увеличение межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск - Гомель по предвыходным, выходным и праздничным дням. Так, новый поезд №756 Минск - Гомель будет отправляться из Минска в 19.36 и прибывать в Гомель в 23.18 (по пятницам, субботам и воскресеньям) с остановками на станциях Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Буда-Кошелевская. В обратном направлении поезд №755 Гомель - Минск будет отправляться из Гомеля в 4.43 и приезжать в Минск в 7.53 (в субботу, воскресенье и понедельник) с такими же остановками.

Расширение маршрутной сети коснулось и региональных линий бизнес-класса за счет продления маршрута Минск - Светлогорск до Калинковичей (после окончания электрификации участка Светлогорск - Калинковичи) и организации маршрута Минск - Жлобин. Также будет увеличено количество мест в поездах региональных линий бизнес-класса Минск - Орша за счет задействования подвижного состава ЭПР в пятивагонном исполнении.

При формировании маршрутной сети в рамках Союзного государства железнодорожные администрации двух стран подошли с учетом потребности населения в поездках в дневное или в ночное время, а также дальности поездки. С 12 декабря предусматривается сохранение маршрутов на пассажирообразующих направлениях, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Адлер, в том числе с организацией многогруппных поездов. В настоящее время Белорусская железная дорога продолжает работу с ОАО "РЖД" по назначению поездов до Мурманска, Архангельска, Анапы, Минеральных Вод и Кисловодска.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра БЖД 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39 25 47).-0-

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