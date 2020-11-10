БЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый график движения поездов на 2020/2021 год вводится на Белорусской железной дороге с 13 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"График движения поездов на дорогах стран Содружества Независимых Государств и стран Балтии на 2020/2021 год начнет действовать с 00.00 13 декабря", - отметили в пресс-центре.

Внутриреспубликанские перевозки

В новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.

"Такое решение принято с учетом анализа динамики спроса на перевозки по основным направлениям. Впервые перевозки в сообщении Минск - Могилев будет выполнять комфортабельный моторвагонный подвижной состав бизнес-класса. Предусматривается ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов серии ДП", - рассказали в БЖД.

Также в новом графике по пятницам и воскресеньям предусмотрено курсирование поезда бизнес-класса Минск - Пинск. Перевозки будут выполнять современные дизель-поезда. Кроме того, будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском (до трех пар в сутки).

В региональном сообщении предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий эконом-класса в сутки - с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.

Международное сообщение

С апреля текущего года по решению ряда государств в связи со сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение. При условии возобновления международных пассажирских перевозок новый график предусматривает курсирование 53 пар поездов, из которых 30 пар - формирования Белорусской железной дороги. При этом планируется сохранить основные маршрутные направления: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.

Кроме того, в планах совместный проект БЖД и РЖД по организации дневного скоростного пассажирского сообщения. В новом графике предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва - Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом.

Дистанционные каналы продаж и профилактика вирусных инфекций

Белорусская железная дорога принимает меры, направленные на снижение риска распространения вирусных инфекций. В пассажирских помещениях вокзалов и в поездах проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Места общего пользования на вокзалах и станциях, а также подвижной состав обеспечены дозаторами с антисептиками для обработки рук. В поездах межрегиональных линий эконом-класса продают медицинские маски.

"С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования. Для сокращения социальных контактов БЖД призывает пользоваться дистанционными каналами продаж проездных документов", - отметили в пресс-центре.

Приобрести электронные билеты можно через мобильное приложение "БЧ.Мой поезд", в едином разделе "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД. На поезда региональных линий эконом-класса и городских линий можно купить билеты через терминалы самообслуживания.-0-