БЖД скорректировала расписание движения международных поездов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЖД.

"В связи с переходом на летнее время стран Европейского союза и Украины в ночь с 30 на 31 марта Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины заблаговременно проведена корректировка расписания движения международных поездов", - говорится в сообщении ведомства.

Например, поезд №805 Минск - Вильнюс, который отправляется из Минска в 7.35 и прибывает на конечный пункт следования в 09.05, будет прибывать в Вильнюс в 10.05 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд №806 Вильнюс - Минск, который отправляется из Вильнюса в 18.30 и прибывает в столицу Беларуси в 22.00, будет отправляться из Вильнюса в 19.30. Время прибытия в Минск останется прежним.

Поезд №85/86 Киев - Минск, который отправляется из Киева в 21.09 и прибывает в Минск в 8.38, после перехода на летнее время будет отправляться из Киева в 22.12. Время прибытия поезда в Минск и отправления его из столицы Беларуси останется без изменений (8.38 и 22.40 соответственно). В Киев поезд будет прибывать в 8.59.

В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание отдельных поездов, курсирующих по территории Беларуси.

Так, в ежедневном пересадочном сообщении Минск - Брест - Варшава поезд №727 Минск - Брест, который отправляется из белорусской столицы в 10.57 и прибывает в Брест в 14.31, будет отправляться из Минска в 9.50 и прибывать в Брест в 13.38. Соответственно, поезд №127 Брест - Варшава, который отправляется из Бреста в 15.23 и прибывает в Варшаву в 17.25, после перехода на летнее время будет отправляться в 14.23. Время прибытия в Варшаву останется прежним. Время отправления поезда №128 Варшава - Брест также останется без изменений - 8.35, в Брест поезд будет прибывать в 13.49 (сейчас прибывает в 14.49). Поезд №728 Брест - Минск будет отправляться из Бреста в 14.23 (сейчас отправляется в 15.15) и прибывать в столицу Беларуси в 18.05.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-