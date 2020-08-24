БЖД скорректировала расписание поездов по маршруту Полоцк - Брест

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 7 сентября скорректировано расписание движения поездов №605/606 Полоцк - Брест, а также группы беспересадочных вагонов Полоцк - Гомель, курсирующей с ежедневной периодичностью в составе этих поездов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Поезд №605 будет отправляться из Полоцка в 17.01 (вместо 14.44) и прибывать на станцию Брест Центральный в 9.28 (вместо 8.35).

Время отправления поезда №606 из Бреста останется прежним - 17.19. Прибывать в Полоцк поезд будет в 10.43 (вместо 12.31).

Беспересадочные вагоны Полоцк - Гомель со станции Полоцк будут отправляться в 17.01 (вместо 14.44), время прибытия в Гомель останется прежним - 6.04. При следовании в обратном направлении они будут отправляться в 22.06 (вместо 20.10) и прибывать в Полоцк в 10.43 (вместо 12.31).

Более подробную информацию о расписании поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by., а также по телефону контакт-центра БЖД 105.-0-