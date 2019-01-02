БЖД снизит цены на некоторые поезда 5-10 января в Россию

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает новогодние акции по снижению цен на некоторые поезда в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Специальное предложение в сообщении с Российской Федерацией предусматривает снижение стоимости проезда от 30% (в зависимости от расстояния следования). Речь идет о билетах на непроданные места при условии их оформления за 3 суток и менее (с учетом даты отправления) на поезд №131 Москва-Брест отправлением с 5 по 10 января 2019 года.
Также специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10% на поезд №1 Москва-Минск отправлением 6, 7 января.
С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на официальном сайте БЖД, а также по телефону контакт-центра 105.-0-
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