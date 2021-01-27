БЖД тестирует новый поезд Stadler

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога вместе с компанией "Штадлер Минск" начала опытные испытания первого пятивагонного электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса (ЭПМ), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Максимальная скорость новых пятивагонных электропоездов составляет 160 км/ч. В поезде предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса. В зоне 1 класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. "Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Зона 1 класса отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. Также в пассажирском салоне 1 класса установлены кнопки вызова проводника. Оборудованы места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе "3+2", - рассказали в пресс-центре.

Оборудованы места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа или перевозки трех велосипедов.

Фото БЖД

Пятивагонные электропоезда ЭПМ оборудованы кондиционерами с бактерицидным модулем обработки воздуха. Там есть Wi-Fi и система усиления сигнала GSM.

Для подготовки к регулярному движению новых поездов с пассажирами БЖД нужно провести ряд испытаний. Предусмотрены тормозные и функциональные испытания, оценка воздействия на путь, проверка соответствия требованиям к электрооборудованию, устройствам управления и контроля, пожарной и экологической безопасности. Опытный пробег электропоезда составит не менее 5 000 км.

Базовой моделью для разработки новых пятивагонных электропоездов стали семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые успешно курсируют по Белорусской железной дороге с августа 2016 года по маршруту Минск - Гомель.

Контракт на поставку 10 пятивагонных электропоездов подписан в январе 2019 года. Поставка первых трех поездов на БЖД запланирована в III квартале этого года. Их хотят использовать на наиболее востребованных у пассажиров электрифицированных участках БЖД.

Сейчас на БЖД курсирует 18 электропоездов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.-0-