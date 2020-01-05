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Общество
05 января 2020, 10:27

БЖД в декабре 2019 года реализовала более 146 тыс. электронных билетов

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в декабре 2019 года реализовала через официальное мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" и единый раздел официального сайта "Услуги пассажирам" 146,1 тыс. электронных билетов, в том числе 16,6 тыс. на поезда с ненумерованными местами. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" стало доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS с 2 декабря 2019 года. Кроме того, у пассажиров появилась возможность приобретать проездные документы через обновленный раздел "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД, особенностью которого является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов и на поезда с ненумерованными местами - региональных линий эконом-класса и городских линий.

Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. В мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками применяемого устройства, то есть автоматически использует тот язык, который повседневно применяет пользователь. Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах.

Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию электронных сервисов. "Все предложения, поступающие от новых пользователей мобильного приложения и раздела "Услуги пассажирам", будут проанализированы и приняты во внимание при совершенствовании работы ресурсов", - отметили в БЖД.-0-

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