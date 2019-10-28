БЖД в декабре расширит маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в декабре расширит маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога с 8 декабря назначает в ежедневное обращение поезда международных линий №842/841 и №844/843 в сообщении Гомель-Новозыбков-Гомель. Это направление будет обслуживаться составами дизель-поездов в трехвагонном исполнении с нумерованными местами", - отметили в пресс-центре.

Из Гомеля поезда будут отправляться в 9.34 и 16.44 и прибывать в Новозыбков в 11.07 и 18.17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова - 11.33 и 19.44, прибытия в Гомель - 13.06 и 21.19 соответственно. Стоимость проезда в будние дни составит Br11,34, в выходные и праздничные - Br13,43.

Кроме того, совместно с Польскими и Чешскими железными дорогами БЖД расширяет маршрутную сеть согласованного пересадочного сообщения между Варшавой и Минском и между Прагой, Варшавой, Минском и Москвой. Так, с 15 декабря назначены новые ежедневные поезда №126/125 Варшава-Брест, №726/725 Брест-Минск, которые являются согласованными и пересадочными поездами, а также №136/137 Прага-Варшава-Брест с возможностью пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест-Москва и с поезда №27 Москва-Брест. В составе поездов №136/137 Прага-Варшава-Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва-Прага. Поезда №126/125 и №136/137 будут обслуживаться вагонами локомотивной тяги. Стоимость проезда в сообщении Минск-Варшава составляет Br44, в сообщении Прага-Варшава-Брест - Br134 (может изменяться в зависимости от курса евро).

Так, из Варшавы поезд №126 Варшава-Брест будет отправляться в 12.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10. Поезд №726 Брест-Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25. Из Минска поезд №725 Минск-Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01. Отправляться от станции Брест-Центральный поезд №125 Брест-Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Заходняя в 22.29 (по местному времени).

Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37. Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17.39 под №114. Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Тересполь, Варшава-Центральная, Катовице (Польша).

Более подробную информацию о расписании движения поездов и стоимости проезда можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги и в контакт-центре по телефону 105.-0-