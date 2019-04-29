БЖД в летнем сезоне пустит дополнительные поезда на курорты Черного, Азовского и Балтийского морей

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в летнем сезоне предложит 10 маршрутов на курорты Черного, Азовского и Балтийского морей, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В дополнение к уже существующим маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных вод, Одессы с 1 июня по 21 сентября возобновляют свое ежедневное курсирование поезда международных линий №100/99 Минск-Новоалексеевка с прицепной группой беспересадочных вагонов до Бердянска, №94/93 Минск-Одесса с прицепной группой беспересадочных вагонов Минск-Херсон.

С 10 июня по 7 сентября Белорусская железная дорога предлагает пассажирам маршрут к болгарскому побережью Черного моря Минск-Варна через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Поезд №451/452 будет отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17.37 и прибывать в Варну в 10.20 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно.

Из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 19.05 и прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11.04 минуты соответственно.

К Балтийскому побережью через день из столицы Беларуси отправляются поезда №87/88 Минск-Рига и №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Поезд №87/88 Минск-Рига отправляется из Минска в 20.38 минут, прибытие в Ригу - 8.28; из Риги в 20.00, прибытие в Минск - 7.45.

Поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига отправляется из Минска в 00.05 и прибывает в Вильнюс в 4.25, в Ригу поезд прибывает в 9.06. В обратном направлении из Риги поезд отправляется в 20.45 и прибывает в Минск в 6.09. В составе поезда курсирует прицепная группа вагонов Белорусской железной дороги Минск-Рига. Чтобы попасть на балтийское побережье пассажирам необходимо сделать пересадку в Риге до Юрмалы.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, по телефону контакт-центра 105, а также на железнодорожных вокзалах.-0-