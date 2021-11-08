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08 ноября 2021, 17:34

БЖД в ноябре снизит стоимость проезда в поездах в сообщении с Россией

Фото из архива
Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно c ОАО "Российские железные дороги" предлагает в ноябре сезонное снижение стоимости проезда в поездах, курсирующих в сообщении с Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Так, с 9 ноября стоимость проезда в сообщении с Россией снизится в среднем на 17% в зависимости от расстояния поездки, типа вагона и сохранится до середины декабря.

Например, в начале ноября текущего года стоимость проезда по маршруту Минск - Москва в поездах №4/3 и №28/27 Брест - Москва составляла: в купейном вагоне - Br195,32, в плацкартном вагоне (на не боковом месте) - Br107,79, с 9 ноября стоимость составит Br162,40 и Br90,24. Поездка из Могилева в Москву в поезде №56/55 Гомель - Москва в начале ноября обходилась в Br172,18 и Br95,29 соответственно, а с 9 ноября она составит Br143,56 и Br79,98.

Более подробную информацию о стоимости проезда, графике движения поездов в сообщении с Россией можно получить на официальном сайте БЖД, а также в контакт-центре по телефону 105.-0-

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