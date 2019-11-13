БЖД в ноябрьские выходные перевезла более 1 млн пассажиров

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 6 по 10 ноября перевезла более 1 млн пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В поездах с нумерованными местами ехали более 290 тыс. пассажиров, также более 754 тыс. воспользовались услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий.

На поездах межрегиональных линий эконом- и бизнес-класса отправились в дорогу почти 174 тыс. пассажиров, а региональных линий бизнес-класса - 23 тыс. Билеты на поезда международных линий приобрели 94 тыс. пассажиров, среди них почти 26 тыс. совершили в праздничные дни путешествия в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь, 7 тыс. - Беларусь-Украина-Беларусь и более 3,5 тыс. - Беларусь-Литва-Беларусь.-0-