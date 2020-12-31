БЖД в новогодние праздники назначила дополнительные поезда из столицы в Брест и Гомель

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники в межрегиональном сообщении, а также увеличила количество мест для проезда пассажиров в составах, назначенных ранее, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С учетом увеличения спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующими между столицей и Гомелем и Брестом, БЖД принимает необходимые меры для обеспечения проезда пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников в этих направлениях", - рассказали в пресс-центре.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров 3 января 2021 года в сообщении Минск - Брест назначен дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса №667/664. Из столицы поезд отправится в 11.52 и прибудет в Брест в 16.15. В обратном направлении оправление в 19.01 и прибытие в Минск в 23.51.

Кроме того, 2 января 2021 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса №727/728 Минск - Брест будет курсировать сдвоенным составом.

Также 2 января 2021 года сдвоенным составом будет курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса №710/709 Минск - Гомель.

В целом на новогодние и рождественские праздники БЖД уже назначила более 100 дополнительных поездов, которые курсируют по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск - Друя), Полоцк - Минск, Минск - Пинск, Минск - Светлогорск, Гомель - Витебск, Гродно - Кричев - Коммунары.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

С учетом текущей эпидемической ситуации БЖД настоятельно рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.-0-