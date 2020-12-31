БЖД в новогодние праздники назначила дополнительные поезда из столицы в Брест и Гомель

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:24 Лукашенко: справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны Президент
13:24 Житель Минского района представился работником банка и похитил у солигорчанки более Br2,5 тыс. Происшествия
13:16 "Белпочта" определила график работы на новогодние праздники Общество
13:09 Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о хранившихся в ней $13 тыс. Происшествия
13:07 Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет - Лукашенко Президент
13:07 Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29 Экономика
13:06 Лукашенко: не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми Президент
13:04 Минсвязи вручило новогодние подарки воспитанникам Детского городка в Минске Регионы
12:57 У восточного побережья Китая затонул сухогруз В мире
12:54 ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась Политика
12:35 "Белтехосмотр" передал подарки 2-й городской детской клинической больнице Минска Общество
12:31 МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники Общество
12:30 С теплыми пожеланиями и подарками - новогоднюю акцию провели для пациентов детской больницы в Гомеле Регионы
12:26 Житель Лунинецкого района ранил ножом сына и получил 3,5 года ограничения свободы Происшествия
12:25 Каждый четвертый аукцион "Витебскоблимущества" в 2020 году был результативным Регионы
12:12 В Беларуси с 1 января повышаются минимальные цены на алкоголь Экономика
12:06 БЖД в новогодние праздники назначила дополнительные поезда из столицы в Брест и Гомель Общество
11:55 На арендуемых озерах Витебской области выявили нарушения Регионы
11:53 В пригороде Афин акция протеста из-за продления карантинных мер закончилась беспорядками В мире
11:50 Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше Регионы
11:31 Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 января Общество
11:31 Три человека погибли при пожаре в Гомельском районе Происшествия
11:26 Продажи шрота масличных через БУТБ в январе-ноябре увеличились на 21% Экономика
11:25 МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января Экономика
11:16 В России выявили 27 747 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
11:13 ФОТОФАКТ: Турецкий водопад Мурадие в плену льда Калейдоскоп
11:11 Дефицит республиканского бюджета в январе-ноябре составил Br0,6 млрд Экономика
11:07 Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:01 Госатомнадзор вручил подарки воспитанникам социально-педагогического центра Островецкого района Регионы
10:59 В Дели объявили ночной комендантский час 31 декабря и 1 января В мире
Все новости
Все новости
Общество
31 декабря 2020, 12:06

БЖД в новогодние праздники назначила дополнительные поезда из столицы в Брест и Гомель

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась
МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники в межрегиональном сообщении, а также увеличила количество мест для проезда пассажиров в составах, назначенных ранее, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С учетом увеличения спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующими между столицей и Гомелем и Брестом, БЖД принимает необходимые меры для обеспечения проезда пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников в этих направлениях", - рассказали в пресс-центре.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров 3 января 2021 года в сообщении Минск - Брест назначен дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса №667/664. Из столицы поезд отправится в 11.52 и прибудет в Брест в 16.15. В обратном направлении оправление в 19.01 и прибытие в Минск в 23.51.

Кроме того, 2 января 2021 года поезд межрегиональных линий бизнес-класса №727/728 Минск - Брест будет курсировать сдвоенным составом.

Также 2 января 2021 года сдвоенным составом будет курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса №710/709 Минск - Гомель.

В целом на новогодние и рождественские праздники БЖД уже назначила более 100 дополнительных поездов, которые курсируют по наиболее востребованным маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск - Друя), Полоцк - Минск, Минск - Пинск, Минск - Светлогорск, Гомель - Витебск, Гродно - Кричев - Коммунары.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

С учетом текущей эпидемической ситуации БЖД настоятельно рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЖД Брест Гомель праздник транспорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива "Белпочта" определила график работы на новогодние праздники
Фото из архива "Белтехосмотр" передал подарки 2-й городской детской клинической больнице Минска
Фото из архива МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники
Фото из архива Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 января
Фото из архива Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Главное
Александр Лукашенко во время посещения РНПЦ Лукашенко в канун Нового года посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет - Лукашенко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Топ-новости
Лукашенко: не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми
ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась
Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29
МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января
"Белпочта" определила график работы на новогодние праздники
Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше
Бизнес будет обязан использовать электронные накладные для прослеживаемых товаров
МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 января
Новые тарифы на ЖКУ для населения установлены в Минске
Бережно сохраняя традиции предков - витебский центр народного творчества получил спецпремию Президента
ОСВОД и БРСМ напомнят могилевчанам о правилах безопасного поведения на водоемах зимой
Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси
Продолжит ли китайский бизнес инвестировать в Беларусь - Янь Ган о новых центрах притяжения
"Не могла найти этому оправдания" - Ольга Нефедова высказалась об уходе актеров из Купаловского театра
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.