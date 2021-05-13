БЖД в период майских праздников перевезла более 1 млн пассажиров

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 7 по 12 мая перевезла 1,175 млн пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поездами с нумерованными местами проследовали около 214 тыс. пассажиров. Из них поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса - более 188 тыс., поездами международных линий, курсирующими в сообщении с Россией, - почти 26 тыс. Услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий воспользовались более 961 тыс. человек.

Как отметили в пресс-центре, максимальный пассажиропоток пришелся на 7 и 11 мая.

Особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса в сообщениях Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гомель и Минск - Могилев. В период с 7 по 12 мая этими поездами перевезено более 57 тыс. человек.

Для обеспечения спроса населения на проезд железнодорожным транспортом в пределах республики в период праздничных дней было дополнительно назначено 77 поездов, которыми перевезено более 30 тыс. пассажиров, и 8 поездов в международном сообщении по маршруту Минск - Санкт-Петербург - Минск, которыми проследовали 2,3 тыс. человек.-0-