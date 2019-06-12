БЖД внедрила систему оплаты проезда бесконтактной банковской картой в поездах городских линий

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога запустила в действие в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карточек. Журналисты вместе с представителями БЖД сегодня были в числе первых, кто опробовал новую систему, передает корреспондент БЕЛТА.

С 12 июня оплатить проезд в поездах городских линий можно в пределах одного тарифного пояса - на участках Минск - Беларусь, Минск - Михановичи, Минск - Городище. По словам заместителя начальника пассажирской службы управления БЖД Александра Казачка, оплата проезда производится по полному тарифу - Br0,9 с использованием карт Visa, MasterCard, и БЕЛКАРТ любого банка. Кроме того, за проезд можно рассчитаться с помощью смартфона, смарт-часов, брелоков и других устройств с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты достаточно при посадке приложить бесконтактную карту или другое устройство к валидатору в вагоне поезда. Система функционирует так же, как при оплате в метрополитене. Новинкой является то, что с помощью одной карты можно оплатить проезд нескольких пассажиров (до 5 человек), для этого нужно повторно приложить карточку к валидатору. Система агрегирует оплату за три поездки, историю расходов каждый пассажир может изучить в личном кабинете на сайте системы Paybykard.

В планах БЖД до конца 2019 года внедрить эту систему на всех участках курсирования поездов городских линий. "Планируем расширение до конца этого года. Мероприятия намечены. Будем отрабатывать технологию, чтобы внедрить ее на всех территориальных зонах городских линий", - отметил Александр Казачок.

Белорусская железная дорога реализовала этот проект совместно с БПС-Сбербанком. По словам Александра Казачка, запустить систему удалось в беспрецедентно короткие сроки - за два месяца с момента начала переговоров с банком. Это стало возможным благодаря созданной в БЖД современной технологической системе.

"Это историческое событие: впервые в СНГ за проезд можно оплатить внутри электрички банковской картой в режиме самообслуживания, - сказал архитектор системы - директор технического отделения IBA Group Вадим Смотряев. - При этом для реализации проекта не потребовалось ничего приобретать дополнительно. Используется система, которая работает уже пять лет (система оплаты в пассажирском транспорте Минска. - Прим. БЕЛТА), те же самые устройства начинают жить по-новому. Это переход на новый виток технологий на том же оборудовании".-0-

Фото Оксаны Манчук