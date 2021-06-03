БЖД возобновляет с 10 июня курсирование поезда Полоцк-Москва

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога и РЖД продолжают работу по поэтапному восстановлению международного пассажирского сообщения, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Так, с 10 июня возобновляется курсирование поезда №39/40 Полоцк - Москва, формирования Белорусской железной дороги. Поезд отправляется из Полоцка в 18.30 и прибывает в Москву в 5.43. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23.37 и прибывать в Полоцк в 10.30. Поезд будет курсировать ежедневно.

Также поезд №302/301 Минск/Гомель - Адлер формирования Белорусской железной дороги на период с 11 июня по 11 сентября увеличивает периодичность курсирования. Поезд будет отправляться из Минска с 11 июня, а из Адлера с 13 июня и курсировать через день.

В БЖД обратили внимание, что проезд на данных поездах предусмотрен только для граждан Беларуси и России.

Актуальную информацию о графике движения этих поездов и стоимости проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47).

"Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим", - напомнили в пресс-центре.-0-