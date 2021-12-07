БЖД возобновляет сообщение с Мурманском с 15 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно с Российскими железными дорогами с 15 декабря возобновляет сообщение по маршруту Минск - Мурманск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд №66 Минск - Мурманск будет курсировать один раз в неделю с отправлением из Минска по средам в 10.23 и прибытием в Мурманск по пятницам в 5.58. В обратном направлении поезд №65 Мурманск - Минск будет отправляться из Мурманска по пятницам в 20.35 и прибывать в Минск по воскресеньям в 15.08.

Более подробную информацию о графике движения поезда, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра БЖД 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, осуществляется по телефону +375 222 39-25-47).

Граждане Беларуси, следующие в Россию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

Требования в отношении граждан, следующих в Беларусь ж/д транспортом, определены постановлением Совмина от 30 октября 2020 года №624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания" (в редакции постановления от 1 сентября 2021 года №504). Так, пассажирам необходимо подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" или иметь при себе оригинал либо копию документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19.-0-