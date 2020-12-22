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22 декабря 2020, 14:51

БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната

Фото из архива
Фото из архива
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Новогодний утренник и подарки - акция "Наши дети" прошла в Шкловской школе-интернате

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской железной дороги в преддверии Нового года встретилось с учащимися Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Железнодорожники поздравили детей с наступающим Новым годом, а Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки от профсоюзного комитета управления БЖД. Творческие коллективы столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников представили праздничную программу. В свою очередь воспитанники школы-интерната подготовили для гостей творческие номера художественной самодеятельности", - рассказали в пресс-центре.

Выступая перед учащимися, заместитель начальника БЖД Петр Стоцкий отметил, что такие встречи дают возможность окружить детей теплом и заботой, создать атмосферу праздника, подарить надежду и веру в сказку. Он пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе, счастья и воплощения самых заветных желаний. Воспитанников школы-интерната наступающими новогодними и рождественскими праздниками также поздравила председатель профсоюзного комитета управления БЖД Светлана Лукашевич.

В школе-интернате обучаются 83 учащихся (инвалиды с детства по слуху) от 4 до 18 лет из всех регионов Беларуси, в основном из многодетных и малообеспеченных семей.

Как отметили в пресс-центре, уже седьмой год подряд руководство БЖД встречается с воспитанниками Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната и дарит им подарки. В этом году по ходатайству БЖД как одного из акционеров благотворительную помощь на укрепление материально-технической базы в сумме 1 млн российских рублей школе-интернату оказало АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс", в состав которого входят железнодорожные администрации Беларуси, России и Казахстана. По инициативе БЖД компания уже оказывала благотворительную помощь этому учреждению образования в 2019 году в размере 500 тыс. российских рублей.

Посещение школы-интерната прошло в рамках акции "Наши дети". Для организаций Белорусской железной дороги уже стало доброй традицией участие в этой новогодней благотворительной инициативе. Ежегодно железнодорожники посещают подшефные учреждения, оказывают им спонсорскую помощь, организовывают концертные программы. В этом году новогодний благотворительный марафон продлится с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. За время проведения акции "Наши дети" железнодорожники планируют посетить более 50 различных учреждений во всех регионах Беларуси - детские дома, школы, социально-педагогические центры, многодетные и малообеспеченные семьи - и оказать материальную поддержку более 2,5 тыс. детей.-0-

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