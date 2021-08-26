БЖД выходит на рынок цифровых токенизированных активов

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога вышла на рынок цифровых токенизированных активов, выпустив токены на инвестиционной платформе Finstore.by, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Объем эмиссии токенов - $5 млн. Номинал одного токена - $100. Доходность для инвесторов составляет 7,5% годовых. Срок обращения токенов - три года. При этом есть возможность досрочно выкупить 100% от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022-го.
Более подробная информация об эмитенте токенов и их параметрах размещена на сайте БЖД.-0-
Объем эмиссии токенов - $5 млн. Номинал одного токена - $100. Доходность для инвесторов составляет 7,5% годовых. Срок обращения токенов - три года. При этом есть возможность досрочно выкупить 100% от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022-го.
Более подробная информация об эмитенте токенов и их параметрах размещена на сайте БЖД.-0-