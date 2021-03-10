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10 марта 2021, 11:03

БЖД за мартовские праздники перевезла более 676,5 тыс. пассажиров

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога за мартовские праздники перевезла более 676,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 5 по 9 марта поездами с нумерованными местами БЖД перевезла в пределах республики более 134 тыс. пассажиров. Максимальный пассажиропоток наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 5 марта и в понедельник 8 марта. В эти дни было перевезено более 72 тыс. пассажиров, или 53,7%.

Поездами с ненумерованными местами перевезено более 538 тыс. пассажиров. Максимальный пассажиропоток наблюдался в пятницу и субботу - 5 и 6 марта, а также во вторник 9 марта. За этот период перевезено более 330,5 тыс. пассажиров, или 61,4%.

В межрегиональном сообщении наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и областными центрами Гомель, Брест и Витебск.

В пресс-центре также сообщили, что в столицу России в праздничные дни фирменным поездом №2/1 "Беларусь" формирования БЖД совершили путешествие более 3 тыс. пассажиров. Всего в сообщении Беларусь - Россия - Беларусь железнодорожным транспортом в этот период воспользовались более 4,5 тыс. человек.

"Для своевременного и качественного удовлетворения спроса населения в перевозках в период мартовских праздников во внутриреспубликанском сообщении был назначен 21 дополнительный поезд", - добавили в Белорусской железной дороге.-0-

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