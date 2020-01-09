БЖД за время новогодних праздников перевезла более 491 тыс. пассажиров

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020-го перевезла более 491 тыс. пассажиров в поездах с нумерованными местами. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом сезона 2018/2019, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса перевезено почти 289,9 тыс. пассажиров, поездами международных линий - свыше 201,3 тыс. пассажиров.

В пресс-центре отметили, что в 2019 году БЖД большое внимание уделяла вопросам повышения качества организации пассажирских перевозок. В частности, продолжалось обновление подвижного состава. Были куплены три шестивагонных дизель-поезда серии ДП6, а также 30 пассажирских вагонов.

Проводилась работа по совершенствованию тарифной политики, внедрялись современные информационные технологии. Так, с июня 2019 года впервые в странах СНГ Белорусская железная дорога совместно с ОАО "БПС-Сбербанк" внедрила в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств.

Разработаны и внедрены новый раздел "Услуги пассажирам" на корпоративном сайте, а также мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" для оформления электронных проездных документов (билетов) на поезда с нумерованными и ненумерованными местами, которые с декабря 2019 года стали доступны для широкого круга пользователей. Всего за 2019 год на сайте БЖД было оформлено более 3 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами.

Работа по дальнейшему развитию и повышению качества обслуживания пассажиров будет продолжена на белорусской магистрали и в текущем году.-0-