Cенаторы приняли к сведению декрет Президента по вопросам оборота токенов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 18 марта 2021 года №1 "Об изменении декретов Президента Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ представил директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Декретом предусматривается наделение государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий" контрольными функциями в отношении резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

"Поскольку работа ПВТ регулируется декретами Президента №12 от 2005 года и №8 от 2017 года, в эти декреты сейчас и внесены соответствующие дополнения", - сказал Всеволод Янчевский.

По его словам, Беларусь, как подавляющее большинство стран мира, выполняет рекомендации ФАТФ. "И одна из существенных рекомендаций состоит в том, чтобы и цифровые активы соответствующим образом регулировались. В нашей стране принято решение, что поскольку на площадке Парка высоких технологий осуществляется эта деятельность, то Администрация ПВТ является таким регулятором. По большому счету, этот законодательный акт, который сегодня обсуждался, регулирует эту сферу - то, каким образом будет осуществляться этот контроль, у кого какие полномочия и так далее. Там нет ничего сенсационного. Это стандартная международная практика", - отметил директор Администрации ПВТ.

Всеволод Янчевский подчеркнул, что в Беларуси в одной из первых криптосфера стала вводиться в легальный оборот. "Мы были одной из первых стран, которые приняли соответствующее законодательство. И поэтому уже есть многолетний опыт и он, к счастью, позитивный. Мы на практике уже знаем, как это работает. Более того, нам очень приятно, что и другие страны изучают белорусский не только законодательный, но и практический опыт, - добавил он. - А сфера очень интересная, перспективная, непредсказуемая. Она развивалась непредсказуемым образом, я думаю, что и продолжит развиваться таким образом. Поэтому, естественно, нуждается в совершенствовании все - законодательство, механизмы контроля и регуляции. А Беларусь здесь, по-моему, подошла очень мудро, избрала такой путь золотой середины. То есть очень либеральные, спокойные, хорошие отношения ко всей этой сфере, но одновременно твердое выполнение всех рекомендаций, которые дают международные структуры, чтобы в этой сфере каких-то незаконных вещей, которые наносят ущерб людям, обществу не производилось".-0-

Фото Андрея Покумейко