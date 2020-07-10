CERT.BY призывает соблюдать цифровую гигиену, чтобы избежать утечки персональных данных

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) призывает граждан Беларуси соблюдать цифровую гигиену, чтобы избежать утечки персональных данных. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

На специализированных площадках даркнета собираются внушительные массивы личных данных для продажи. Кроме фишинга, злоумышленники используют доступ к облачным хранилищам, где могут храниться фотографии документов. Также данные извлекают из соцсетей, где в открытом доступе находится огромное количество личной информации. Различные сомнительные и непроверенные форумы, площадки, сайты, интернет-магазины, онлайн-игры собирают регистрационные данные о банковских картах и другие, не обеспечивая должный уровень защиты для предоставленной информации либо банально торгуя ею. Красть данные могут и с гаджетов после заражения их вредоносными приложениями.

"Главной причиной, по которой персональные данные попадают к злоумышленникам, является легкомысленное отношение к собственным данным самих пользователей. Собранная информация может помочь злоумышленнику полностью деанонимизировать цифровую личностность пользователя. После он может, к примеру, от его имени совершать противоправные действия, - отметили в центре. - Для защиты своей цифровой личности необходимо всегда соблюдать меры цифровой гигиены. Это необходимо для того, чтобы злоумышленники, как минимум, не использовали или не торговали данными и учетными записями, а как максимум, не украли крупную сумму денег".

Для злоумышленников может представлять ценность практически любая информация. Они аккумулируют ее в базы данных, после чего перепродают или используют для различных мошеннических схем. В даркнете на форумах или торговых площадках порой можно найти "полное досье" на человека. То есть логины и пароли от различных интернет-сервисов и социальных сетей, номера телефонов, данные банковских карт, личные фотографии, адреса проживания (прописки), места посещения, маршруты следования, информацию по судимостям, паспортные данные (как действующие, так и с истекшим сроком действия), любые другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их действительность.

Паспортные данные продаются на торговых площадках даркнета в трех формах: цифровые сканы, шаблоны для создания паспорта, бумажные либо пластиковые паспорта, поддельные паспорта либо подлинные (часто утерянные). "Цена цифровой сканированной копии паспорта в среднем составляет всего около $15. Если же к такой копии прилагаются какие-либо документы, подтверждающие его достоверность (например, фотография реального человека с паспортом, водительское удостоверение на то же имя, счета), то средняя цена сканированной копии увеличивается до $60. Цена повышается за счет того, что документы обычно требуются для подтверждения личности, на сайтах требуется несколько форм идентификации человека", - подчеркнули в центре.-0-