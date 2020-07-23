CERT.BY рассказал о схемах использования мошенниками персональных данных граждан

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) рассказал о некоторых преступных схемах, в которых могут быть использованы паспорта, их сканы и фотографии, а также другие документы, удостоверяющие личность. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Паспорт в результате кражи, утери или обмана может попасть в руки мошенников. При определенных обстоятельствах (зачастую из-за совместных усилий преступников и нечестного или невнимательного сотрудника какой-либо компании) возможны случаи оформления от имени владельца паспорта рассрочек при покупке товаров. Наиболее частый вид мошенничества с украденным паспортом - оформление кредитов в банках, погашать которые вместе с процентами и штрафами приходится владельцу документа. Кроме того, разговор может идти про регистрацию фирм-однодневок и осуществление через них незаконных операций, прокат различных ценных вещей (без их возврата), а также создание поддельного паспорта путем переклейки фото.

В интернете также очень распространены различные преступные схемы, в которых используются персональные данные. "Они могут быть представлены собранными из открытых источников (соцсети, чаты) или украденными списочными базами, фотографиями или сканами. Цели применения таких сведений весьма разнообразны: от сокрытия личности при совершении преступления до банального мошенничества, например, обмана владельца и кражи у него денег посредством фишинга либо вишинга", - рассказали в центре.

Конкретные способы использования преступниками в интернете цифровых копий паспортов в своих схемах часто связаны с регистрацией на различных интернет-сервисах. В частности, регистрация и покупка доменных имен и VPS, которые затем используются для проведения сетевых атак, создание электронных кошельков или выпуск платежных карт для осуществления транзитных операций с украденными средствами или их обналичивания, создание аккаунтов в онлайн-играх, биржах, букмекерских конторах в мошеннических целях. Кроме того, могут оформляться микрозаймы и совершаться покупки в интернет-магазинах.

"Отрисовка" является еще одним способом использования сканов и фотографий паспортов, а также других документов, содержащих персональные данные. Ее смысл заключается в редактировании цифровых копий документов под нужды преступников.

"Для защиты своих персональных данных, потеря которых может привести к совершению от вашего имени преступлений или финансовым потерям, необходимо всегда быть бдительным в отношении передачи и предоставления сведений из документов, а также их сканов и фотографий кому бы то ни было (люди, сервисы, магазины) и соблюдать меры "цифровой гигиены". В случае утраты документа, удостоверяющего личность, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением об этом", - добавили в центре.-0-