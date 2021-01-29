CERT.BY сообщил о целевой атаке трояна Emotet на транспортно-логистическую сферу

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном сегменте сети Интернет все еще фиксируются обращения на командные центры трояна Emotet и можно говорить о целевой атаке на транспортно-логистическую сферу. Такая информация размещена на сайте Национального центра реагирования на компьютерные инциденты CERT.BY, сообщает БЕЛТА.

"Зараженные ПК принадлежат не только государственным органам и юридическим лицам, но и физическим. Большинство выявленных юрлиц относятся к транспортно-логистической и инжиниринговой сфере, что, как нам кажется, свидетельствует о возможном интересе владельцев Emotet или тех, кто использует его, к области функционирования предприятий, осуществляющих и обеспечивающих перевозки грузов и людей, обслуживающих предприятия такого профиля. Усматривается целенаправленная атака для получения информации и/или нарушения функционирования инфраструктуры, занятой в транспортно-логистической деятельности. Обращаем внимание, что функциональные особенности описанной угрозы позволяют атаковать объекты из одной сферы деятельности", - говорится в сообщении.

На сегодня в национальном сегменте сети Интернет обнаружено более 500 объектов, атакованных трояном Emotet. Среди них есть предприятия Министерства транспорта и коммуникаций и Национальной академии наук.

CERT.BY рекомендует сотрудникам организаций из сфер логистики, таможенного дела, туристических, транспортных и экспедиторских услуг быть бдительными при получении электронной корреспонденции, а при выявлении признаков заражения обращаться на support@cert.by.

Троян Emotet впервые был обнаружен в 2014 году, с ним ведется активная борьба не только различными организациями и сообществами по всему миру, но и просто группами энтузиастов. -0-