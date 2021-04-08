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08 апреля 2021, 17:26

Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен

Виктор Чайчиц. Фото из архива
Виктор Чайчиц. Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трудное и кризисное время, во время пандемии, государство всеми силами контролирует и сдерживает рост цен, используя международный опыт. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц.

"Осуществляемое государственное регулирование и контроль с помощью законодательных, административных и бюджетных мероприятий способствует воздействию на цены с целью стабильного развития экономической системы. Дает возможность преодолеть недостатки в рыночной системе, связанные с социальным неравенством и неравномерным распределением доходов. Пандемия подорвала мировую экономику. Сейчас в Год народного единства как никогда важно и нужно быть едиными, помогать друг другу. Бизнесу, особенно торговому, не стоит думать только лишь о высокой прибыли и больших доходах, важно подумать о людях, сохранить деятельность и рынок, чтобы когда закончится время пандемии, было что продавать и кому продавать. Хочется надеяться и верить, что граждане и дальше будут с пониманием относиться к сложившейся ситуации и не будут паниковать, важно понимать, что все это временные трудности, с которыми мы вместе справимся", - отметил сенатор.

По его словам, Совет Республики как орган территориального представительства также контролирует сложившуюся ситуацию.

"Каждый месяц сенаторы проводят мониторинг цен на продукты питания и лекарственные средства. Конечно, невозможно проследить за всеми торговыми точками и поставить контролеров. Важнее каждому обратиться к своей совести, ведь совесть лучший контролер. Необходимо с пониманием относиться друг к другу, помогать людям, понимать и принимать трудности других, не побояться пойти навстречу. Следует проявлять свои лучшие человеческие качества, учиться, осваивать новые направления и работать. Всем очевидно, что в сложное время наше государство со своей стороны делает все возможное, но не стоит сидеть сложа руки и ждать милости, нужно думать о том, чем каждый из нас сможет помочь себе, своим близким, обществу и государству, ведь государство - это все мы!" - подытожил Виктор Чайчиц.-0-

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