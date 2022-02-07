Лукьянов: работа по правовому воспитанию молодежи будет проводиться по всей стране

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по правовому воспитанию молодежи будет проводиться по всей стране, заявил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская коллегия адвокатов заключили сегодня соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом, направленным на формирование высокой правовой культуры в молодежной среде, поставили Александр Лукьянов и председатель совета молодых адвокатов БРКА Антон Гриневич.

"Соглашение придаст импульс развитию всего направления по правовому воспитанию молодежи. Мы будем акцентировать внимание на необходимости разъяснения отдельных позиций нашего законодательства, прав и обязанностей молодых граждан нашего государства. Мы к этой работе готовы. Рады, что инициатива исходит от совета молодых адвокатов. Все областные организации БРСМ заключат соответствующие соглашения с областными отделениями совета молодых адвокатов", - отметил Александр Лукьянов.

"Когда мы говорим, что надо давать дорогу молодым, то надо ее давать реально, а не формально. Надо больше доверять молодым и, конечно, где-то и больше с них спрашивать. Но опекать лишний раз не нужно", - подчеркнул председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц. - Белорусская республиканская коллегия адвокатов полностью доверяет совету молодых адвокатов выстраивать диалог с БРСМ и белорусской молодежью. Мы должны быть для них помощниками в этом деле и не допускать сдерживания инициативы. Молодые люди должны учиться самостоятельно принимать решения и делать что-то хорошее и полезное для общества".-0-