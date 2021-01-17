Чайчиц о новых КоАП и ПИКоАП: профилактика - важнее наказания

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях позволяют сказать, что профилактика важнее наказания. Такое мнение высказал председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

По его словам, новые кодексы отличает их профилактическая и предупредительная направленность. "Новые кодексы позволяют сказать, что профилактика важнее наказания. Гражданам сейчас предоставлено право посмотреть на свой какой-то проступок, правонарушение, загладить вину перед обществом, перед потерпевшими, быстро понести определенное наказание и дальше жить и работать", - сказал Виктор Чайчиц.

Административные правонарушения разделены на три категории: административный проступок, значительные и грубые административные правонарушения. "Что касается грубых административных правонарушений, от общего числа их всего лишь 7%. Но это такие правонарушения, которые, можно сказать, граничат с уголовными. Их нельзя совершить случайно, но иногда это может произойти на эмоциях. К примеру, человек подрался. У него тоже есть возможность осознать и больше не совершать такие правонарушения", - пояснил он.

Эксперт отметил, что по большинству правонарушений снижена ответственность и наказание. Но есть отдельные грубые административные правонарушения, где ответственность усилена. "Я считаю, что это обосновано. И это поддерживают граждане. Такие правонарушения не являются уголовно наказуемыми, но они влияют на жизнь очень многих людей. Например, блокировка движения на дороге", - добавил Виктор Чайчиц.

В новом кодексе также появляется глава в отношении несовершеннолетних. "Действия, которые будут применяться по отношению к несовершеннолетним, будут носить прежде всего воспитательный характер. Уже не будет таких последствий, как раньше, когда человек будучи в несовершеннолетнем возрасте совершал административное правонарушение, и в будущем это ему перекрывало всю дальнейшую карьеру. К примеру, он не мог поступить в Академию МВД или на юридический факультет. Да и другие вузы очень осторожно к этому относились. Теперь закон позволяет, чтобы гражданин, который в раннем возрасте оступился, дальше нормально жил и работал", - отметил он.-0-