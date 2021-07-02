Чайчиц: важно помнить, какой ценой нам досталась независимость

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам важно помнить о том, какой ценой досталась независимость, заявил журналистам председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц после посещения в Минске мемориального комплекса "Масюковщина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочется поздравить всех соотечественников с Днем Независимости. Очень важно нам всем помнить, что такое независимость, какой ценой она завоевана и время от времени приходить в эти святые места, смотреть на эти священные надписи на обелисках и мысленно переноситься в то время, когда люди ценой своей жизни нам добывали Победу", - сказал Виктор Чайчиц.

Говоря о сегодняшних событиях, председатель БРКА заметил, что "к великому сожалению, практически только государственные органы думают о том, как нам сохранить суверенитет и отстоять свою независимость. Но я считаю, что независимость и сохранение страны - дело каждого гражданина", - добавил он.

Во время Великой Отечественной войны на территории комплекса размещался лагерь военнопленных Шталаг-352, созданный немцами. После войны были выявлены имена 9425 погибших узников. Имя каждого записано золотыми буквами в Книгу Памяти, гранитная копия которой находится в белоснежной ротонде рядом с установленным памятником. Сегодня среди зелени высоких деревьев на пересечении улиц Тимирязева и Нарочанской горит Вечный огонь. Мемориальный комплекс создан в 1956 году в память о 80 тыс. человеческих жизней, загубленных в концлагере Шталаг-352.-0-