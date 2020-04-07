Чайчиц: важно помнить об ответственности за информацию и поведение в условиях коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому важно помнить об ответственности за опубликованную информацию и поведение в условиях распространения вирусной инфекции. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

"Такая сложная и неожиданная ситуация, какой стала пандемия коронавируса в мире, с одной стороны, влечет очень серьезные последствия, а с другой - стимулирует людей гораздо глубже и тщательнее, чем в привычное время, изучить свои права. Однако важно помнить, что существует и ответственность", - сказал Виктор Чайчиц.

Массовый характер заболевания, особенно его трагические последствия, и быстрое распространение вируса по всему миру усилили "информационный голод" граждан, отметил председатель БРКА. СМИ и так называемые гражданские журналисты уделяют основное внимание теме вируса. Значительно повысилась и активность пользователей в социальных сетях. Адвокатское сообщество обеспокоено тем, что даже специалисты не всегда до конца понимают меру ответственности за свои слова, опубликованные в интернете.

Исторически сложилось, что простое и понятное наказание за нарушения - штраф. Например, штрафы сейчас применяют к нарушителям карантина в европейских государствах, странах постсоветского пространства.

В Беларуси нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза, либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов влекут наложение штрафа в размере до 30 БВ (1 БВ - Br27), для индивидуального предпринимателя - до 200 БВ, для юрлица - до 500 БВ. Ответственность за подобные действия прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

Если такое нарушение повлекло по неосторожности заболевание или отравление людей, то виновнику предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. Если по неосторожности наступила смерть человека, то предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.-0-