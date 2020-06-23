23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц видит потенциал адвокатуры по дальнейшему правовому воспитанию граждан. Об этом он заявил во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, приуроченного ко Дню образования адвокатуры Беларуси (26 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

Задача по правовому воспитанию граждан возложена на адвокатуру законом об адвокатуре и адвокатской деятельности. Она заключается не только в том, чтобы предостерегать граждан от нарушения закона. "Мы стараемся прививать навык того, чтобы человек по всем юридическим и правовым вопросам обращался к адвокату, потому что незнание закона не освобождает от ответственности", - сказал Виктор Чайчиц.

Он заметил, что нередки ситуации, когда человек не понимал, как поступить в той или иной ситуации, к адвокату не обратился, а в результате выяснилось, что он нарушил закон. Чаще всего такое бывает по экономическим правонарушениям, когда гражданин, например, не знал об изменении налогового законодательства.

Адвокатура активно развивается в направлении правового воспитания. Адвокаты часто встречаются с трудовыми коллективами, студенческими группами, рассказывают о действии закона, ответственности. За 2019 год проведено более 17 тыс. таких мероприятий. В юридических изданиях нередко публикуются соответствующие материалы, адвокаты выступают в СМИ, на конкретных бытовых примерах рассказывая о важности соблюдения закона. Более того, на сайте БРКА есть онлайн-консультация. "Но если граждане к нам не всегда идут по юридическим и правовым вопросам, значит, что-то мы еще недоработали. Будем совершенствоваться", - отметил председатель коллегии.

Адвокат поможет по всем правовым вопросам принять правильное решение, уверен Виктор Чайчиц. Иногда граждане обращаются к своим знакомым юристам, которые могут подсказать выход из той или иной ситуации, порой не вникая в суть дела и не неся за это никакой ответственности. В дальнейшем человек, видя, что проблема не решается, а наоборот, усугубляется, приходит к адвокату. "Зачастую после этого коллеги говорят, что человек пришел с проблемой, которую разрешить или тяжело, или вообще невозможно. По этой причине БРКА многое делает для того, чтобы переубедить граждан: надо обращаться к адвокату своевременно - это залог успеха и урегулирования спора на самом начальном этапе", - подчеркнул он.

Виктор Чайчиц также заметил, что у людей сложилось превратное мнение, что адвокат якобы защищает лишь преступников. "Мы с этим боремся, рассказываем, что адвокат защищает в первую очередь человека, ведь разные бывают жизненные ситуации", - сказал председатель БРКА. И даже если человек был осужден, важно, чтобы по возвращении из мест лишения свободы он понимал, что заслуженно понес наказание и сейчас возвращается в общество как законопослушный гражданин.-0-

Адвокаты нацелены на мирное решение бизнес-споров в связи с COVID-19 - Чайчиц Как только коронавирус начал распространяться, БРКА, органы адвокатского самоуправления территориальных коллегий провели среди коллег соответствующую работу. Адвокатов ориентировали на применение медиации и урегулирование спорных вопросов мирным путем.