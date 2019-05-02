Чайную церемонию и мастер-класс по тайцзи презентовали на белорусско-китайском стенде на "СМІ ў Беларусі"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционную китайскую чайную церемонию под аккомпанемент гучжэн и мастер-класс по боевому искусству тайцзи провели участники совместного стенда класса Конфуция Белорусского государственного факультета физической культуры и посольства Китая в Беларуси во время торжественного открытия ХХІІІ Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вместе с посольством Китая в Беларуси мы представляем традиционную китайскую культуру. Наши государства тесно сотрудничают не только в сфере экономических и торговых отношений, но и в образовании и культуре. Класс Конфуция в Белорусском государственном университете физической культуры является единственным в республике, специализирующимся на боевых искусствах ушу и тайцзи, оздоровительном и спортивном направлениях", - рассказала директор класса Конфуция БГУФК Наталия Костеева.

На стенде представлено также около 40 китайских печатных изданий и книг. "Мы ратуем за то, чтобы все китайские достижения способствовали оздоровлению наших людей, развитию спорта и туризма, культурному просвещению детей, дружбе и взаимопониманию между двумя народами. Мы считаем, что такие проекты обязательно должны присутствовать на больших форумах", - подчеркнула директор класса Конфуция.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-